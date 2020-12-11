مبعوث: كوريا الشمالية أضاعت فرصة «حكم ترامب»

سيف اليزيد - سيؤول (رويترز)

اعتبر مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية، أمس، أن بيونج يانج أهدرت فرصة تحسين علاقاتها مع واشنطن، على نحو جوهري، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، مضيفاً أنه سيحث من سيخلفه على مواصلة الحوار.

وعبر ستيفن بيجن، نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال تصريحاته في مركز أبحاث، أثناء زيارة لسيؤول للاجتماع مع مسؤولين أمنيين بكوريا الجنوبية، عن خيبة أمله لتعثر مفاوضات نزع السلاح النووي، وعدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال فترة توليه منصبه.

وقال في تصريحاته: «من المؤسف أن نظراءنا في كوريا الشمالية أهدروا فرصاً كثيرة على مدى العامين الماضيين، وكثيراً ما كرسوا أنفسهم للبحث عن عقبات تعرقل المفاوضات بدلاً من انتهار فرص الحوار».

ولكنه دافع عن قرار ترامب بالتركيز على الدبلوماسية رفيعة المستوى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتجنب اتخاذ خطوات بسيطة سعياً لاتفاق كبير تتخلى كوريا الشمالية بموجبه عن أسلحتها النووية ويجري تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقال: «كانت رؤية جريئة، لكنها أزعجت الكثيرين من مناصري التدرج». ودعا بيجن كوريا الشمالية إلى استئناف المحادثات في الشهور المقبلة.

ومع قرب تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه ليحل محل ترامب في يناير المقبل، قال بيجن إن لديه رسالة للفريق المقبل «الحرب انتهت».