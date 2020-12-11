قادة أوروبا يتوصلون لاتفاق بشأن الميزانية وحزمة التحفيز

سيف اليزيد - أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتمرير ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي.

تبلغ قيمة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وحزمة التعافي الاقتصادي حوالي 1,8 تريليون يورو (2,2 تريليون دولار).

ويعتبر إقرار الميزانية شرطاً مسبقاً لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55% بحلول عام 2030.

تقاوم بعض بلدان الاتحاد، وعددها 27 دولة، هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه. ولكن يبدو أن المحادثات غير المعلنة قد أثمرت، خلال الأسابيع الماضية، حيث قال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنًا.

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