شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تبدأ التطعيم ضد كورونا في أبريل والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت إذاعة" راديو دبليو" عن الوزير قوله: "هذه عملية تدريجية، نحن نعمل مع أكبر عدد من التحالفات الممكنة للحصول على اللقاحات في أقرب فرصة بأمان وكفاءة".
وحصلت كولومبيا ، التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة ، على 10 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر.
ووقع الرئيس إيفان دوكي مرسوما يقضي بمنح الجميع لقاحات مجانية. لكن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب إعفاء شركات الأدوية من كل شيئ باستثناء الحد الأدنى من المسؤولية عن آثار جانبية محتملة.
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