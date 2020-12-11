أقلعتا من قاعدة باركسديل الجوية وتم إخطار أطقمهما في اللحظة الأخيرة .. البنتاجون الأمريكي يهدد إيران بـ «ستراتوفورترس» المدمر

حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز ”بي-52“ فوق منطقة الخليج، اليوم الخميس، في استعراض للقوة موجه ضد خصوم الولايات المتحدة ولا سيما إيران، في حين قلص الجيش الأمريكي وجوده العسكري في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: إن القاذفتين الثقيلتين اللتين يطلق عليهما اسم ”ستراتوفورترس“ ويمكنهما حمل أسلحة نووية، أقلعتا من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا، وتم إخطار أطقمهما في اللحظة الأخيرة بذلك.

وذكر البيان أن الطائرتين حلقتا فوق الخليج ”مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرات من دول شريكة“، موضحا أن هذه هي الطلعة الثانية لقاذفات بي-52 خلال شهرين في هذه المنطقة.

وعلق قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكِنزي قائلاً: ”يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادًا وقدرة من الولايات المتحدة لنشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان“.