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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترحب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من قيادات ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
الخميس 10 ديسمبر 2020
رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المتورطة بإرتكاب جرائم وإنتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.
وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفقا ل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، بهذه الخطوة التي تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه المليشيات الإرهابية.
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه المليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الالغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية.
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