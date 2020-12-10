شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تسجل أعلى إصابات بكورونا وفرنسا تؤجل تخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل

أشارت أحدث البيانات، أن لندن سجلت أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا، مما يثير مخاوف من تطبيق عاصمة المملكة المتحدة أعلى مستوى من القيود الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن المدينة سجلت 8ر191 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

هذا بالمقارنة مع 4ر158 في منطقة ويست ميدلاندز، حيث شهدت معدلات الحالات أكبر انخفاض.

فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنس الخميس، إن الحكومة الفرنسية قررت تأجيل عملية التخفيف المقررة للقيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد.

ومن المقرر الآن أن تظل المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة حتى يناير المقبل، أي أكثر بثلاثة أسابيع مما كان مقررا في الأصل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بقوة الزيادة الكبيرة في أعداد حالات الإصابة.

وقال كاستكس إن هذا الإجراء يرجع إلى " أننا لم نصل بعد إلى نهاية الموجة الثانية " .