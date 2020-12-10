شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا قلقة من نقل «الروهينجا» في بنغلاديش إلى بهاسان شار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية كال براون في بيان صحفي صادر اليوم، أن الولايات المتحدة تتفق مع الأمم المتحدة على أن أي عمليات نقل من هذا القبيل يجب أن تكون طوعية بالكامل وتستند إلى الموافقة دون ضغط أو إكراه.
وحث البيان حكومة بنغلاديش على الالتزام وإظهار الاحترام لحقوق الإنسان للاجئين الذين نُقِلُوا، من خلال تسهيل قدرة اللاجئين على الانتقال من وإلى كوكس بازار، للحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا قلقة من نقل «الروهينجا» في بنغلاديش إلى بهاسان شار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.