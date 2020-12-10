اليمن يرحب بفرض واشنطن عقوبات على 5 قيادات حوثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الحكومة اليمنية بفرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 من قيادات الانقلاب الحوثي لارتكابهم انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها الخميس، أن العقوبات خطوة تعد انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من نظام طهران.

وقال البيان إن مليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتمثلة في تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الألغام في البر والبحر.

كما تستخدم "المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية"، على حد تعبير الخارجية في بيان نقلته الوكالة الرسمية.

وأعربت اليمن عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه المليشيات الإرهابية لاستمرارها في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة ومارست التعذيب والاحتجاز التعسفي بحق المدنيين.

وفي وقت سابق، الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية،، عقوبات على 5 عناصر من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً بموجب قانون ماغنيتسكي لارتكابهم انتهاكات حقوق الانسان طالت النساء والأطفال في اليمن.

وشملت العقوبات كلاً من رئيس مخابرات مليشيا الحوثي عبدالحكيم الخيواني، ونائب رئيس المخابرات عبدالقادر الشامي، وعبدالرب جرفان منتحل صفة رئيس الأمن القومي ونائبه مطلق المراني، ومدير إدارة التحقيقات سلطان زبن، المسؤول الأول عن تعذيب النساء.

