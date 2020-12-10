المتحدث باسم نتنياهو لـ"الخليج 365": نأمل عودة الفلسطينيين للمفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "تعزيز العلاقات الإسرائيلية العربية عامة وتعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية خاصة مهم للسلام الإقليمي".

أعرب جندلمان عن أمله في أن تسهم اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل في عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وقال جندلمان في تصريحات لـ"الخليج 365": "تعزيز العلاقات الإسرائيلية العربية عامة وتعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية خاصة مهم للسلام الإقليمي".

وأضاف: "نأمل في أن يسهم هذا في جلب الطرف الفلسطيني، الذي لا يزال يرفض استئناف عملية السلام معنا ويفضل استمرار الصراع، إلى مائدة المفاوضات".

وأشار الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "نتطلع لتوسيع دائرة السلام في المنطقة".

وجاء تعليق جندلمان بعد إعلان إسرائيل ومملكة الغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والمغرب هو رابع بلد عربي يعلن خلال الشهرين الماضيين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان.

وكانت المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في العام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وأشار ترامب، في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن المغرب اعترف ببلاده عام 1777، وتابع: "فمن المناسب أن نعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية".