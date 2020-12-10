محمد بن زايد يثمن قرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس: "الاتفاق يعتبر خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، في وقت سابق الخميس، عزم بلاده تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، الخميس، إن العاهل محمد السادس عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة لتحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.

وأضاف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب في تغريدة: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وبالتزامن مع تغريدة ترامب، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء المغربية".