شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: القضاء يتهم دياب و 3 وزراء بالإهمال في «مرفأ بيروت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في خطوة غير مسبوقة، ادعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت فادي صوان على رئيس حكومة تصريف ‏الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بجرم الإهمال والتقصير، ما تسبب بوفاة المئات وجرح آخرين.

وينتقل صوان يوم الاثنين القادم الى السراي الحكومي لاستجواب دياب كمدعى عليه وفقا لقانون ‏أصول المحاكمات الجزائية، على أن يستجوب الوزراء المدعى عليهم أيام الاثنين والثلاثاء ‏والأربعاء المقبلة، علما أنه سبق لصوان أن استمع إلى المذكورين بصفة شهود في الملف.‏

وكشفت مصادر التحقيق، إن ادعاء صوان جاء بعد «تقاعس» المجلس النيابي عن القيام بواجباته ‏لجهة عدم إجراء أي تحقيق مع الوزراء المدعى عليهم ورئيس الحكومة، كما أن النيابة العامة ‏التمييزية لم تتخذ صفة الادعاء بحقهم، وبالتالي وجب محاكمتهم أمام المجلس العدلي، إلى جانب المدعى ‏عليهم الـ٣٣، ومن بينهم ٢٥ موقوفا واثنان ملاحقان بالصورة الغيابية.‏