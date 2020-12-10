شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة مهاجرين وإصابة 23 في حريق هائل قرب برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - رويترز

اندلع حريق هائل في مستودع يأوي عشرات المهاجرين بإحدى ضواحي برشلونة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 23 آخرين الليلة الماضية.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني، تمكنها من السيطرة على الحريق الذي استمر لساعات بعدما أثار الفزع في نفوس السكان، مخلفاً انهيارات كبيرة بأجزاء من المبنى مع احتمالية انهياره بالكامل.

وقال بير أراجونيس، القائم بأعمال رئيس منطقة كتالونيا ومسؤولون آخرون إن المبنى كان مأوى لعدد كبير من المهاجرين غير شرعيين.

كما صرح خافيير جارسيا البيول، رئيس بلدية الضاحية للصحفيين بأن كانت عملية وضع يد من قبل المهاجرين وأنها انتهت بمأساة.

وصرح أراجونيس لمحطة «تي.في.إل» بأن تمكن عدد كبير من المقيمين داخل المستودع من النجاة بحياتهم، مضيفاً: «لم نكن نعرف بالتحديد عدد من كانوا بالداخل وقت اندلاع الحريق. ما زالنا في حاجة لنرى ما إذا كان لا يزال هناك محاصرون بالداخل أم لا».

كما أوضح ميجيل سامبير، القائم بأعمال وزارة الداخلية في حكومة كتالونيا إن سبب الحريق لم يعرف بعد.

من جانبهم، قال مسؤولون آخرون عن خدمات الطوارئ إنها نجحت في معالجة 19 شخصاً، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وأربعة آخرون يعانون إصابات بالغة.