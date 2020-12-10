شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تعاملات المطلعين بالأسهم من 17 ديسمبر لحين الإفصاح عن نتائج 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ من 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية لعام 2020.

واوضح في تعميم على موقعه الإلكتروني أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات وجميع الوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدي السوق.

ودعا السوق إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الالكتروني بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.

وطلب السوق من الشركات المدرجة بضرورة تزويده بقائمة الأشخاص المعنيين بالتواصل مع السوق والتي تضم مدير علاقات المستثمرين والأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني.

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