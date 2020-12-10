شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية»: إنشاء 23 مسجداً داخـل الدولـة بتكلفــة 59.2 مليـون درهـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت جمعية الشارقة الخيرية، أن عدد المساجد المنفذة داخل الدولة من حساب مساهمات واستقطاعات المحسنين من سنة 2010 حتى العام الجاري بلغ 23 مسجداً في مناطق عدة بإمارة الشارقة، إلى جانب رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بتكلفة إجمالية بلغت 59.2 مليون درهم وبإجمالي عدد مصلين يصل إلى 10200 مصلٍ من الرجال والنساء.

المشاركات المجتمعية

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: «إن الشارقة الخيرية، استطاعت من خلال مساهمات المحسنين المبادرين لدعم مشروع بناء المساجد والراغبين في تشييد وعمارة بيوت الله، إنشاء 23 مسجداً بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال برامج المشاركات المجتمعية التي تسعى الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع إلى القيام بمسؤوليتها نحو مجتمعها بما يعزز أهميتها وتأثيرها في خدمة المجتمع».

ولفت إلى إنشاء مسجد الرحمانية بمنطقة الرحمانية 3 بتكلفة 2.1 مليون درهم ويتسع ل 250 مصلياً ومسجد القرائن بتكلفة مليوني درهم ليستقبل 200 مصلٍ، إلى جانب مسجد الرق الجاري إنشاؤه بمنطقة سهيلة ليستقبل نحو 700 مصلٍ بتكلفة 3.2 مليون درهم ومسجد المدام الجاري تنفيذه أيضاً بتكلفة 1.8 مليون درهم وبسعة 150 مصلياً.

تبرعات المحسنين

أشار ابن خادم إلى إنشاء مساجد عدة في عدد من الإمارات المجاورة ما يؤكد حرص الجمعية وجهودها على تنظيم مواردها من تبرعات المحسنين ووضعها في أماكنها الصحيحة تنفيذاً لرغبات المحسنين؛ حيث تعمل الجمعية على إنشاء 7 مساجد بمناطق الظيت الجنوبي والرفاعة وشمل وعوافي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 7.1 مليون درهم، إضافة إلى مسجد (دفع البلاء) بمنطقة الشهداء في إمارة أم القيوين بسعة 250 مصلياً من الرجال والنساء بتكلفة 1.9 مليون درهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة أم القيوين، إلى جانب مسجد (الغوب) بدبا الفجيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة بتكلفة مليوني درهم يتسع ل600 مصل من الرجال والنساء.