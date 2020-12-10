شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجي المرشح يودع تحدي الحبتور للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت ملامح بطولة تحدي الحبتور الدولية ال23 للتنس للسيدات تتضح على صعيد الزوجي والفردي، بعد أن ودعت المصنفة الأولى الفرنسية ملادوفينك، منافسات البطولة على يد البولندية روزالينا جابريللا، إثر إصابتها واضطرارها للانسحاب من المجموعة الأولى.

جاءت باقي النتائج طبيعية، حيث فازت المصنفة الثانية السلوفينية بولونار على الإسبانية زادينوفا بمجموعتين مقابل لاشيء بنتيجة «6-2» و«6-4»، وفازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على منافستها البيلاروسية كريستين فيلبكنس بمجموعتين دون رد بواقع «6-2» و«6-2»، وفازت المصنفة الخامسة التشيكية سينيكوفا على السلوفاكية سيشيمولوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة «6-2» و«6-2».

وأشادت نورة بدوي مديرة البطولة، بقرار مجموعة الحبتور برئاسة رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور بتنظيم الحدث في ظل جائحة «كوفيد- 19» التي اجتاحت العالم وتنفيذ فريق العمل المشرف على البطولة كل التسهيلات، وثمنت التعاون الرائع من اللاعبات المشاركات ومرافقيهن باتباع البروتوكول الصحي

وقالت نورة بدوي: «إن تضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء مع الاتحادين الدولي والإماراتي انعكس على منظومة العمل وديناميكيته.

وتوجهت مديرة البطولة بالشكر والعرفان إلى مؤسس البطولة خلف أحمد الحبتور الذي وجه بتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي تسهم في راحة الضيوف ، كما وجهت الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي على دعمهما للبطولة، وإلى الشركات الراعية، وإلى قناة دبي الرياضية التي تنقل الحدث يومياً إلى جميع أنحاء العالم. وأعرب الحكم الدولي المصري أحمد عبدالعظيم، عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي والمشاركة في إدارة منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة اعتادت على النجاح والتميز.

من جانبها، تقوم قناة دبي الرياضية كعادتها بنقل وبث منافسات البطولة إلى كافة ربوع العالم بنجاح كبير.