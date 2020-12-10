شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .. بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق تطلعاتهما.

كما تناول سموه والملك محمد السادس - خلال الاتصال - عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك .. إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سموه خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل .. مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

من جانبه عبر ملك المغرب عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة .. مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.

ويأتي الاتصال الأخوي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ولما فيه خير المنطقة وازدهارها.