شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بالخطوات المتخذة لتعزيز قيم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذى خرج فيه إلى النور، 10 ديسمبر 1948، إعلان عالمى تجلت فيه أسمى القيم الإنسانية التي ناضلت البشرية للوصول إليها ولا زالت، الى عالم حر تتأصل فيه الكرامة الإنسانية، وتوضع المبادئ السامية لسيادة القانون واحترام الفرد بما يضمن سلامة المجتمعات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب فى بيان لها، أن لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تشيد بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز قيم حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وهو ما تجلي في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية بالإضافة لما تحقق في المشروعات التنموية، وخفض نسبة البطالة، وبناء مجمعات سكنية تليق بآدمية المصريين، ومشروع 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض السارية، فضلا عن الملحمة التي قادتها خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروس سي الذي نهش أكباد المصريين لسنوات.

وأكدت اللجنة أن المجتمع المصري مازال يتطلع إلى المزيد من الخطوات نحو تعزيز وصون وحماية قيم حقوق الإنسان ومواصلة العمل على تحسين حياة المواطنين وإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تكامل هذه الجهود، ويعود بالنفع على المجتمع وسلامه في ظل تحديات كبيرة لا تغفل بما فيها الحرب على الإرهاب.