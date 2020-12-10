شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب : ملتزمون بحل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

قال الديوان الملكي في المغرب أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد أن المغرب ملتزم بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب : ملتزمون بحل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.