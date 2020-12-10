السيسي مثمنا سلام المغرب وإسرائيل: يحقق مزيدا من الاستقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، باتفاق السلام بين المملكة المغربية وإسرائيل، مؤكدا انه سيحقق مزيدا من الاستقرار في المنطقة.



قال الرئيس المصري: "تابعت بإهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية."

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، في وقت سابق الخميس، عزم بلاده تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، الخميس، إن العاهل محمد السادس عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة لتحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.

وأضاف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث.

