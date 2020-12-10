أشكنازي: تجديد العلاقات مع المغرب خطوة مهمة وضرورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الخميس، إن تجديد العلاقات مع المملكة المغربية خطوة مهمة وضرورية.

وأشار أشكنازي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى ضرورة انضمام مزيد من الدول لاتفاقيات إبراهيم التي شملت حتى الآن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمملكة المغربية.



وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ودعمهم لإسرائيل.

وتابع في إشارة إلى عيد الأنوار اليهودي "حانوكاه": "أنه يوم عظيم آخر للدبلوماسية الإسرائيلية، يوم نور يليق بعيد حانوكاه"، مشيرا إلى "أن تجديد العلاقات بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية يعكس الصداقة والعلاقات العميقة والطويلة الأمد بين شعوبنا".

وتقدم وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"أحر التهاني إلى ملك المغرب محمد السادس على هذا القرار الشجاع والصحيح"، مضيفا: "إنني أتطلع إلى إضاءة الشموع في مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط العام المقبل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وأشار ترامب في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن المغرب اعترف ببلاده عام 1777، وتابع: "فمن المناسب أن نعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية".