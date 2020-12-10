شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يثمن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه تابع باهتمام بالغ، التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وثمن السيسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال ترامب: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة". وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

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