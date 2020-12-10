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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تستقبل أول دفعات لقاح فيروس كورونا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد مصدر مسؤول بـوزارة الصحة المصرية استقبال القاهرة اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع، يليها عدد آخر من الشحنات من الصين.
وتستقبل اليوم مصر في تمام التاسعة مساء، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار بحسب صحيفة الأخبار.
وأوضح المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.
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