مظاهرات عدن تطالب بتصنيف الحوثي إرهابيا

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وهدفت الوقفة إلى لفت انتباه العالم لمدى وحشية وبشاعة الجرائم الحوثية الغير مسبوقة، التي ترتكبها الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر عام 2014م، وأعرب المشاركون في الوقفة عن تنديدهم واستنكارهم الشديدين إزاء الجرائم الحوثية التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي أقدمت العناصر الحوثية على ارتكابها بدم بارد وبدون أدنى تحل بالضمير الإنساني والوازع الديني، خصوصا أن تلك الجرائم الدموية لم تفرق بين النساء والأطفال والمسنين والمرضى.ميدانيا، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية إحباط محاولات تقدم عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة، وكشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا شمال مديرية حيس جنوب شرق الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ودفعوا بمجاميع أخرى نحو خطوط التماس شمال المديرية.
وأشار البيان إلى مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين خلال إخماد القوات المشتركة مصادر نيران للجماعة استهدفت مناطق شرقي مدينة الحديدة.
في غضون ذلك أفشلت القوات المشتركة محاولة ميليشيات الحوثي زراعة ألغام وعبوات على خط التماس بجبهات غربي محافظة الضالع.
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