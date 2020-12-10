إطلاق سراح روسيين معتقلين في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الأمنية الليبية إطلاق سراح الروسيين مكسيم شوغولي وسامر حسن سعيفان، المعتقلين بطرابلس منذ العام الماضي. وقالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس «تم إطلاق سراح الروسيين مكسيم شوغالي ومرافقه سامر سعيفان بعد القبض عليهما شهر مايو 2019 بتهمة ارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة». وعرضت عملية بركان الغضب صورة قالت «إنها التقطت للمواطنين الروسيين». متهمة الاثنين بالجاسوسية، وأظهرت الصور أن المواطنين يحملان تقريرا أصدره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب باللغتين العربية والإنجليزية يرصد ما وصفها (أبرز جرائم العدوان على العاصمة طرابلس) حسب وصفهم. وعرضت عملية بركان الغضب صورة قالت «إنها التقطت للمواطنين الروسيين». متهمة الاثنين بالجاسوسية، وأظهرت الصور أن المواطنين يحملان تقريرا أصدره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب باللغتين العربية والإنجليزية يرصد ما وصفها (أبرز جرائم العدوان على العاصمة طرابلس) حسب وصفهم. وأكدت أن المتهمين أحيلا للنيابة العامة بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة بعد أن القبض عليهما.

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