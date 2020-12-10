الحضرمي يطالب بسرعة صيانة صافر

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وأكد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم ضرورة استمرار الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء في مهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيدا لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرا على اليمن والمنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي تباطؤ الميليشيات الحوثية في عملية صيانة خزان صافر.وأكد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم ضرورة استمرار الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء في مهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيدا لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرا على اليمن والمنطقة.

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