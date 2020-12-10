جبهة إندونيسية تحتج على قتل 6 من أعضائها

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وقال رئيس الجبهة، أحمد شبري لوبيس، في بيان أمس إن المنظمة تسلمت الجثث من مستشفى الشرطة الوطني في شرق جاكرتا وتم دفنها أمس الأول، كما قال في البيان إن جثث الرجال الستة أصيب كل منها بأكثر من طلقة نارية، وإن نمط الإصابات يوحي بأن الطلقات استهدفت القلب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت «جبهة المدافعين عن الإسلام» في إندونيسيا جثث ستة أعضاء قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع، وأعادت الجثث إلى عائلاتهم لدفنها. وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» أن المنظمة رفضت رواية الشرطة بشأن الأحداث وقدمت تفاصيل قد تشير إلى سوء نية من سلطات إنفاذ القانون.وقال رئيس الجبهة، أحمد شبري لوبيس، في بيان أمس إن المنظمة تسلمت الجثث من مستشفى الشرطة الوطني في شرق جاكرتا وتم دفنها أمس الأول، كما قال في البيان إن جثث الرجال الستة أصيب كل منها بأكثر من طلقة نارية، وإن نمط الإصابات يوحي بأن الطلقات استهدفت القلب.

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