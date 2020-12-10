شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تطرد دبلوماسيين روسيين بتهمة التجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) أعلنت هولندا الخميس، طرد دبلوماسيَين روسيَين متهمَين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا. وقال جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان، إن المواطنين الروسيين كانا يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية وكانا معتمدين في هولندا كدبلوماسيين.

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