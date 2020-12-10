شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يرد على رئيس النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على حديث رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت؛ حيث أكد الأول أنه لا علاقة له بإبعاد المدافع البرازيلي متيكون بيريرا عن مباراة النصر والهلال في 4 أغسطس الماضي لحساب الجولة 23 من النسخة الدورية 2019-2020 مؤكداً أن رئيس الاتحاد حاتم المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم سبق لهما إيضاح عدم علاقة الاتحاد بالموضوع.

وكان رئيس النصر السويكت، أكد أنه حتى الآن لا يعلم من منع متيكون من المشاركة في تلك المباراة التي كسبها الهلال 4-1.

ورداً على تساؤل رئيس أصفر العاصمة عن الآلية التي تدار بها اللقطات التي تراجع في غرفة التقنية VAR أكد اتحاد الكرة، أن نادي النصر رفض استقبال فريق من لجنة الحكام غير مرة في حين رحبت الأندية الأخرى بالزيارات التي قامت بها اللجنة لتوضيح كل شيء بما فيها طرق عرض اللقطات والشركة التي تتولى إدارة الربط بين غرفة التقنية والكاميرات الموجودة في الملاعب.

وحمل الرئيس النصر الأخطاء التحكيمية مما عرض فريقه لنتائج سلبية حتى بات في المركز قبل الأخير بعدما كان مرشحاً بارزاً للمنافسة على اللقب.