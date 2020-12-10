شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العراقي يطالب بحضور الجمهور بنسبة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

خاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم خلية الأزمة الحكومية، بضرورة السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال المدة المقبلة.

وأرسلت الهيئة التطبيعية كتاباً رسمياً، إلى وزارة الشباب والرياضة العراقية من أجل مخاطبة خلية الأزمة، لغرض السماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس «كورونا».

يذكر أن الاتحاد كان وعد الجماهير بالدخول إلى الملاعب في بداية الشهر الحالي، إلا أنه تأخر بعض الشيء، مما أدى إلى حصول ضغوطات جماهيرية عليه، بعد أن تسببت مشكلة عدم نقل المباريات تلفزيونياً من قبل قناة «العراقية الرياضية» بزيادة الضغط الجماهيري عليها.

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