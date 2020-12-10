تفاصيل ظهور قاذفات "بي 52" المدمرة فوق الخليج

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، مزيدا من التفاصيل عن تحليق قاذفات استراتيجية من طراز "بي – 52" فوق الخليج العربي.
وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه أن سلاح الجو الأميركي دأب على تنفيذ مثل هذه المهمات في الآونة الأخيرة وفي شكل متكرر انطلاقا من الولايات المتحدة باتجاه مناطق عدة في العالم، ومن بينها الشرق الأوسط والخليج العربي.
ورفض المسؤول إعطاء أي طابع "جديد" لهذه المهمات، التي وبحسب تعبيره هي "اختبار للقدرات الجوية الأميركية على التحرك سريعا ومن دون إنذار مسبق".
وكان قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، قد قال في وقت سابق إن قاذفتين أميركيتين من طراز "بي-52 " بتنفيذ مهمة جوية في الفترة الأخيرة من قاعدة "باركسدايل" في ولاية لوزيانا باتجاه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ماكينزي في بيان أن تحليق القاذفتين من دون توقف وللمرة الثانية خلال أشهر، يظهر مدى التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي واستقراره.
وأكد ماكينزي أن واشنطن لا تسعى إلى حرب في المنطقة إنما ترغب في إظهار قدراتها على مواجهة أي طارىء وردع أي اعتداء.
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