شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: حفاوة استقبال الرئيس السيسى بفرنسا تكريم لشعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حفاوة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فرنسا هو تكريم للشعب المصرى في شخص الرئيس، مشيرًا إلى أن مصر وفرنسا بينهما علاقات استثمارية واقتصادية قوية للغاية، بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية القوية التى تجمعهما.

وتابع حجازى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث على ملف حقوق الإنسان بصرامة، فهو يتحدث من على أرض صلبة، ومصر من أشد الدول الحريصة على حقوق الإنسان.

وكان السفير محمد حجازى قد قال فى تصريحات سابقة، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تقاربا كبيرا واستراتيجيا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد، لافتًا إلى تبنى الدولتين كما هو معروف وجهات نظر متطابقة إزاء ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومواجهة الدور التركى المشبوه بالمنطقة.