مصدر يوضح حقيقة قبول طعن أحمد طنطاوي بعد خسارة انتخابات النواب في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر قضائي في محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد حول قبول طعن الصحفي أحمد طنطاوي، على نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطعن على نتيجة الانتخابات لا يجوز تقديمه إلا بعد إعلان النتيجة رسميًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها صاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن أي نتائج انتخابية، خاصة بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم نشر اسمه – أن تقديم الطعون بعد إعلان النتيجة رسميًا يكون أمام محكمة النقض.

وقال إن أحمد طنطاوي، تقدم للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، بتظلم على الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في انتخابات جولة الإعادة، وذلك ضمن تظلمات جرى تقديمها من مرشحين آخرين في دوائر أخرى، إلى اللجان العامة المسئولة عن انتخابات دوائرهم على الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في تلك الدوائر.

وتداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورات تزعم تقديم الصحفي أحمد طنطاوي، طعنًا للهيئة الوطنية للانتخابات على الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين وقبوله.