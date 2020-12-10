تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145495 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 910 حالات.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي

أنه تم شفاء 270 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد 141259 حالة.وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 72 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3326 حالة.وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6575 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1165434فحصا.وجددت الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.