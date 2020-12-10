توقيع اتفاقية بين السعودية واتحاد المصارف العربية لإنشاء مكتب إقليمي بالمملكة

وقع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيةالسعودي، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.

تم التوقيع بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عبدالمحسن الفارس، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح.

وعبر وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد

المصارف العربية في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وبما يصب في مصلحة العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان دروعًا تذكارية بمناسبة توقيع اتفاقية المقر

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في منتصف أغسطس الماضي عن إنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية، في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتفويض وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أو من ينوب عنه، بإجراء اللازم لتوقيع اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.

وقال وسام فتوح: “سيعمل المكتب الجديد ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين المملكة ودول الخليج، وسائر الدول العربية، وخصوصا العمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والمصرفية بين لبنان (بلد المقر) إضافة إلى وضع إستراتيجية إستثمارية واسعة النطاق لمشاركة قطاعنا المصرفي العربي متمثلة بمصارفنا الأعضاء في الإتحاد (360 مصرفا) وسائر المؤسسات والشركات المالية العربية في الاستثمار في رؤية 2030 التنموية، متضمنة المشروعات التنموية النهضوية في المملكة”.