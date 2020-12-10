الإمارات وبريطانيا يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

ناقش ولي عهد أبوظبي نائب القائد

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال زيارته الحالية إلي العاصمة البريطانية- اليوم الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

مستشار الأمن الوطني والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي - العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق بحث محمد بن زايد آل نهيان

، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط، الفريق جون لوريمر، العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ولي عهد أبو ظبي والمسئول العسكري البريطاني، بحثًا، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية، وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.