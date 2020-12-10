تستأنف منافسات النسخة الحالية لمسابقة كأس العرش أيام 15 و16 و17 دجنبر الجاري باجراء مباريات الدور الرابع.

وسيواجه فريق النادي المكناسي بالملعب الشرفي جاره المغرب الفاسي في مباراة بحمولة تاريخية، في وقت جاء فيه برنامج باقي المباريات علی الشكل التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر “الكوديم” يواجه “الماص” في الدور الرابع من منافسات كأس العرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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