عاجل.. بلاغ للديوان الملكي يكشف تفاصيل مكالمة بين الملك وترامب: اعتراف لأول مرة بمغربية الصحراء- التفاصيل

قال بلاغ للديوان الملكي، إنة الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وكانت قالت وكالة الأنباء رويترز، إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات ديبلوماسية بوساطة أميركية.

قصاصة روترز العاجلة لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى بخصوص الاتفاق.

وموازاة مع ذلك، نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب سلسلة تدوينات على تويتر أكد خلالها ان المغرب واسرائيل اتفقا على إقامة علاقات ديبلوماسية بينهما.

وقالت قناة BBC التلفزية إن ترامب وقع مرسوما للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، معلنا عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل.