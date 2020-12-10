في خبر عاجل، قالت وكالة الأنباء روترز، إن المغرب وإسرائيل يتفقان على إقامة علاقات في اتفاق بوساطة أميركية.
قصاصة روترز العاجلة لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى بخصوص الاتفاق، بينما أكدت تغريدة لترامب الخبر.
(ولنا عودة للموضوع)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رويترز: المغرب وإسرائيل يتفقان على إقامة علاقات في اتفاق بوساطة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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