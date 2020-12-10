عاجل.. رويترز: المغرب وإسرائيل يتفقان على إقامة علاقات في اتفاق بوساطة أميركية

في خبر عاجل، قالت وكالة الأنباء روترز، إن المغرب وإسرائيل يتفقان على إقامة علاقات في اتفاق بوساطة أميركية.

قصاصة روترز العاجلة لم تشر إلى أي تفاصيل أخرى بخصوص الاتفاق، بينما أكدت تغريدة لترامب الخبر.

(ولنا عودة للموضوع)