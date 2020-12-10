العثماني: الحكومة منكبة على التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة لضبط استراتيجية التلقيح ضد كورونا

بعد أيام من توجيه تعليمات ملكية لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد كورونا، في الأسابيع المقبلة، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين، والتحكم في انتشار هذا الوباء، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الانخراط الكوني في التعبئة للعملية.

وقال العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة منكبة على تنفيذ التعليمات الملكية بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة، والداخلية، والمتدخلين الآخرين، لضبط استراتيجية التلقيح، وتدبير اقتنائه، وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة.

وأوضح العثماني أن المغرب يعتبر من الدول السبّاقة لاتخاذ قرارات شجاعة في مجال التلقيح ضد وباء كورونا، حرصا على سلامة المواطنين، وصحتهم، وأمنهم.

وأضاف رئيس الحكومة أن التلقيح يحتاج إلى تعاون، وتظافر جهود الجميع، مسؤو،لون ومهنيون، ومواطنون، لأن “هدفنا واحد؛ هو إنجاح عملية التلقيح”، ففي نجاحها، يقول العثماني، “حفظ لسلامة الوطن، والمواطنين، وأعضاء الحكومة من ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه”.