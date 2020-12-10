سيرة ذاتية عن كاظم الساهر.. خطوة واحدة تفصل الجمهور عن صدورها

كشف شقيق النجم العربي كاظم الساهر، حسين جبار، أنه ألف كتابا عن حياة شقيقه الفنان، لكن هذا الأخير يمنعه من نشره إلى حدود الساعة.

ووعد شقيق الساهر الجمهور بمحاولة إقناع القيصر بنشر الكتاب، بداية السنة المقبلة.

وقال شقيق كاظم، في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، أكثر من 400 صفحة.. كتبته بكل صدق، وأمانة، واخلاص، وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه”.

وأشار حسين جبار إلى أن منع كاظم نشر الكتاب جاء احتراما منه لمشاعر بعضٍ، من دون أن يذكر هوياتهم، موضحا أنه يحاول إقناعه بتغيير رأيه.

وأضاف المتحدث نفسه في التدوينة ذاتها: “منعني شقيقي كاظم الساهر من نشر الكتاب في البداية مراعاة لأحاسيس، ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الاولى من السنة الجديدة إذا وافق شقيقي كاظم الساهر “.

ويرتقب أن يفصح الكتاب الكثير من أسرار قيصر الأغنية العربية، الشخصية، والمهنية بعد مسيرة انطلقت قبل 40 سنة.