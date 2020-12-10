شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أوروبي مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة المحتوى الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

توصل مفاوضون من مؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء إلى اتفاق جديد يقضى بضرورة قيام الشركات مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.

وغرد حزب الشعب الأوروبي- أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي- قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس.

وقال:"منذ هجمات باريس، نضع أمن الأوروبيين على رأس أجندة الاتحاد الأوروبى، لحماية حدودنا ومنع الإرهاب، والآن أضفنا شيئا جديدا: إحذف المحتوى الإرهابي"