شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طارئ لمفاعل نووي في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية اليوم الخميس أن أنظمة الطواري التلقائية أغلقت مفاعلا نوويا ولكن دون حدوث أي تسرب إشعاعي. وقالت شركة "تي في أو" المشغلة لمحطة الطاقة النووية إنها تحقق في الحادث.

وقالت هيئة الإشعاع والسلامة النووية إنها تراجع أيضا الواقعة التي حدثت في مفاعل "أولكيلوتو 2" الكائن بغرب فنلندا.

وجرى تسجيل المستويات الإشعاعية المرتفعة داخل المحطة ولكن هيئة الإشعاع والسلامة النووية والشركة المشغلة قالتا إن الواقعة لم تسفر عن تسرب إشعاعي في المنطقة المحيطة.