واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الخميس، وارتفع سعر خام "برنت" أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر آذار الماضي.
أفادت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة قدرها 15.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية، وهي ثاني أكبر زيادة على الإطلاق، الا ان الاسعار تجاهلت ارتفاع هذه المخزونات وسط تفاؤل بان طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.
ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.4 ٪ إلى 45.69 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش.
وارتفع سعر خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.3 ٪ إلى 49.00 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق لم يتغير يذكر في الجلسة السابقة
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 9 أشهر.. سعر برميل النفط يتجاوز 50 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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