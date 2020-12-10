ترامب يعلن التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية. وأشار ترامب في تغريدة على تويتر إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وأكد الرئيس الأمريكي، في تغريداته، أن هذه الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط. وأعلن أيضاً أن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".

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