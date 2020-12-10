دياب يقول إنه "مرتاح" الضمير" بشأن تعامله مع ملف انفجار بيروت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب اليوم الخميس إنه "مرتاح الضمير" بشأن تعامله مع ملف انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس آب، بعد أن وجه إليه قاضي تحقيقات تهمة الإهمال.

وقال دياب في بيان إنه "واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".