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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف آخر تطورات قضية انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه فادى صوان، قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال،حسان دياب، وعدد من الوزراء السابقين، بجرم الإهمال والتقصير.
وشمل الإدعاء- بالإضافة إلى حسان دياب- عدد من الوزراء السابقين، وهم: “علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس”.
وحدد فادى صوان، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، موعدا لاستجوابهم، كـ”مُدَّعى عليهم”، وعليه سينتقل إلى السرايا الحكومية، الاثنين؛ لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن يتم استجواب الوزراء، في مكتبه، في قصر العدل.
وسبق أن “صوان” إلى مدير عام أمن الدولة، طوني صليبا، لمدة 3 ساعات، وحقق معه فيما يخص تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيقات الأولى في وجود مادة النترات، التي أدت للانفجار، في 4 أغسطس الماضي.
ومر على انفجار المرفأ، أكثر من 4 أشهر، من دون كشف ملابسات هذا التفجير، وأدي إلى مقتل قرابة 200 شخص، وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وصرحت الحكومة اللبنانية حينها، بأن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نترات الأمونيوم، التي تم تخزينها في ظروف سيئة على مدى سنوات.
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