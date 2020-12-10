17 ولاية تطالب بإلغاء التصويت في الانتخابات الأمريكية

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ومن خلال هذه الدعوى، يسعى المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إلى إبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميشيجان وويسكونسن.واعتمدت الولايات الأربع بالفعل النتائج، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل حتى دعوى تكساس.
ورفضت المحكمة العليا طعنا قانونيا من جانب الجمهوريين يسعى لرفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية.
ويقول ترمب منذ انتخابات الثالث من نوفمبر إن الفوز «سرق» منه بسبب «تزوير ديمقراطي هائل»، وحتى الآن لم يتمكن الرئيس أو محاموه من توفير دليل مقنع. وتم رفض دعاوى في ولايات عدة.
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