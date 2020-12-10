شكرا لقرائتكم خبر البرهان: الحكومة فشلت في تحقيق طموحات السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الأول أن الحكومة الانتقالية «فشلت في تحقيق طموح الجماهير» بعد عام على تشكيلها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن البرهان، في ختام مناورة عسكرية للجيش السوداني شمال العاصمة الخرطوم قوله «مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية، أي مجلس السيادة والوزراء، وعجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيدة»، وأضاف أن «معاناة المواطنين ازدادت».

وشدد البرهان على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي رفضه مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي، وقال «هذا المجلس ليس له أي علاقة بمهام أجهزة الدولة، السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهما»، مؤكدا أن «المجلس لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع». وأنشأ البرهان أخيرا «مجلس شركاء الفترة الانتقالية»وهو هيئة لـ»توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا»، وفق وكالة الأنباء السودانية، ورفضت الحكومة الانتقالية في بيان السبت القرار.