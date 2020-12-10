شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار سوزان رايس لمجلس السياسة الداخلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، المنتخب، جو بايدن، عن اختياره سوزان رايس لمجلس السياسة الداخلية. وكانت رايس مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، للأمن القومي.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يختار سوزان رايس لمجلس السياسة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.