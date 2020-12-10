شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى عطايا: الإمارات تتبنى حقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، المطوّر لمشروعي الممشى، و06 مول بالشارقة، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقانون حقوق الإنسان، وتنتهجه القيادة الرشيدة، تيمناً بخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته في تأسيس الدولة، ما جعلها عاصمة عالمية للتسامح، علاوة على إدراج التسامح وحقوق الإنسان كمبدأ أصيل في دستور الدولة.

ولفت عطايا إلى أن العالم يحتفل في العاشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في هذا اليوم الذي نعتبره أحد أهم إنجازات الأمم المتحدة.

وأشادت مجموعة ألف باستراتيجية القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها بأن يكون الإنسان وتنميته عنواناً عريضاً في خططها واستراتيجياتها في كل المجالات، واعتبرتها جوهر أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.